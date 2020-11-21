Koca'dan son dakika İstanbul açıklaması: Artış kontrol altında!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki vakaların yüzde 40'ının İstanbul'da olduğuna sık sık dikkat çeken ve İstanbul'daki vaka artışı konusunda uyarılarda bulundu.

Bakan Fahrettin Koca, İstabul'daki sağlık yöneticileriyle yapılan değerlendirmede, "Çabalarımızın sonuç vermeye başladı, artış kontrol altında" dedi.

Bakan Koca sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Artan test sayıları, filyasyon hızı, sağlık çalışanlarının yoğun emeği ve tedbirlere gösterilen uyumla daha iyi bir noktadayız. Artış kontrol altında. Süreç hepimize bağlı" ifadesini kullandı.

