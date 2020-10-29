Koca'dan İmamoğlu yanıtı! Toplantıya çağrılmama nedenini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle düzenlenen toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmememe nedenini açıkladı.

Konuya dair yaptığı açıklamada düzenelen toplantının pandemi toplantısı olmadığını belirten Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Bu toplantı bir pandemi toplantısı değildi. Bu toplantı il hıfzı sıhha toplantısı da değildi. Bu toplantı sağlık teşkilatımızla ilçe sağlık müdürlerimiz ve başhekimlerimizin katıldığı İstanbul'un durumunu değerlendirmek, hastane kapasitelerini değerlendirmek ve filyasyon durumunu değerlendirme toplantısıydı. Bir pandemi toplantısı kurulu değildi."

