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Koca'dan dikkat çeken korona uyarısı! "İstanbullular rica ediyorum..."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarında yaşanan artışlardan ötürü İstanbullulara dikkat çeken bir uyarı yaptı.
GÜNDEM 30.10.2020, 00:34
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da koronavirüs vakalarında yaşanan artışlardan ötürü önemli uyarıda bulundu.
Twitter'daki paylaşımında 'İstanbullular rica ediyorum' ifadelerini kullanan Bakan Koca, şu şekilde uyardı:
"İstanbullular, rica ediyorum: Testi pozitif çıkanlar temaslılarını eksiksiz bildirsin. Yaşlılar, kronik hastalığı olanlar kendilerini korumaya alsın. Şu an sistemin tıkanmasına yol açacak bir sorunumuz yok. Fakat her kapasitenin sonuçta bir sınırı vardır. Sağduyunuza güveniyoruz."
İSTANBULLULAR, RİCA EDİYORUM: Testi pozitif çıkanlar temaslılarını eksiksiz bildirsin. Yaşlılar, kronik hastalığı olanlar kendilerini korumaya alsın. Şu an sistemin tıkanmasına yol açacak bir sorunumuz yok. Fakat her kapasitenin sonuçta bir sınırı vardır. Sağduyunuza güveniyoruz. pic.twitter.com/ndijDFn9Yk
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 29, 2020
İSTANBULLULAR, RİCA EDİYORUM: Testi pozitif çıkanlar temaslılarını eksiksiz bildirsin. Yaşlılar, kronik hastalığı olanlar kendilerini korumaya alsın. Şu an sistemin tıkanmasına yol açacak bir sorunumuz yok. Fakat her kapasitenin sonuçta bir sınırı vardır. Sağduyunuza güveniyoruz. pic.twitter.com/ndijDFn9Yk pushfn('ads'); — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 29, 2020
Twitter'daki paylaşımında 'İstanbullular rica ediyorum' ifadelerini kullanan Bakan Koca, şu şekilde uyardı:
"İstanbullular, rica ediyorum: Testi pozitif çıkanlar temaslılarını eksiksiz bildirsin. Yaşlılar, kronik hastalığı olanlar kendilerini korumaya alsın. Şu an sistemin tıkanmasına yol açacak bir sorunumuz yok. Fakat her kapasitenin sonuçta bir sınırı vardır. Sağduyunuza güveniyoruz."
İSTANBULLULAR, RİCA EDİYORUM: Testi pozitif çıkanlar temaslılarını eksiksiz bildirsin. Yaşlılar, kronik hastalığı olanlar kendilerini korumaya alsın. Şu an sistemin tıkanmasına yol açacak bir sorunumuz yok. Fakat her kapasitenin sonuçta bir sınırı vardır. Sağduyunuza güveniyoruz. pic.twitter.com/ndijDFn9Yk
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 29, 2020
İSTANBULLULAR, RİCA EDİYORUM: Testi pozitif çıkanlar temaslılarını eksiksiz bildirsin. Yaşlılar, kronik hastalığı olanlar kendilerini korumaya alsın. Şu an sistemin tıkanmasına yol açacak bir sorunumuz yok. Fakat her kapasitenin sonuçta bir sınırı vardır. Sağduyunuza güveniyoruz. pic.twitter.com/ndijDFn9Yk pushfn('ads'); — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 29, 2020
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