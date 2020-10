Koca'dan dikkat çeken korona uyarısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da koronavirüs vakalarında yaşanan artışlardan ötürü önemli uyarıda bulundu.

Twitter'daki paylaşımında 'İstanbullular rica ediyorum' ifadelerini kullanan Bakan Koca, şu şekilde uyardı:

"İstanbullular, rica ediyorum: Testi pozitif çıkanlar temaslılarını eksiksiz bildirsin. Yaşlılar, kronik hastalığı olanlar kendilerini korumaya alsın. Şu an sistemin tıkanmasına yol açacak bir sorunumuz yok. Fakat her kapasitenin sonuçta bir sınırı vardır. Sağduyunuza güveniyoruz."



