Koca: İyileşen her hastamız en büyük motivasyonumuzdur
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir doktorun koronavirüsü atlatan hastasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımı alıntıladı.
GÜNDEM 26.01.2021, 03:41
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir doktorun koronavirüsü atlatan hastasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak "Sağlık çalışanlarımızın verdikleri emek ve özveri sonucu iyileşen her hastamız en büyük motivasyonumuz" dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İbrahim Emer isimli doktorun 42 gün sonra koronavirüsü yenen hastası için Twitter hesabından yaptığı paylaşımı alıntıladı. Bakan Koca, alıntıladığı paylaşımın üstüne "Sağlık çalışanlarımızın verdikleri emek ve özveri sonucu iyileşen her hastamız en büyük motivasyonumuz. Bizi mutlu eden sizin sağlığınıza kavuşmanız. Biz sağlık çalışanları olarak son hastamız iyileşene kadar çalışmaya devam edeceğiz." mesajını paylaştı.
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