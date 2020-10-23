Son Dakika
Koca İstanbul'da korona toplantısı düzenledi! İmamoğlu çağrılmadı
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgını kapsamında yaşanan artışlardan ötürü İstanbul'da düzenlediği toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çağrılmaması dikkat çekti.
GÜNDEM 23.10.2020, 01:54
1
Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki koronavirüs vakalarının artması üzerine düzenlediği toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu davet etmemesi dikkat çekti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, akşam saatlerinde konuya dair sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yaparken İmamoğlu'nun ise yapılan toplantıdan haberi olmadığı öğrenildi.
Sağlık Bakanı Koca, toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın, İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'nun katıldığını duyurdu. Bakan yardımcılarının, saha koordinatörlerinin ve başhekimlerinin de katıldığı toplantıda salgının İstanbul'daki seyri değerlendirildi ve alınacak tedbirler kararlaştırıldı.
Ayrıca İBB kaynakları, söz konusu toplantıya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmediği bilgisini verilerken İmamoğlu'nun ise toplantıdan haberinin olmadığı ve söz konusu toplantıyı da Bakan Koca'nın sosyal medya paylaşımından öğrendiği belirtildi.
İSTANBUL Valisi Sn. Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Sn. Zafer Aktaş, bakan yardımcılarımız, il sağlık müdürümüz, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizle birlikte, salgının İstanbul’daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık. pic.twitter.com/cygH788oMe
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 22, 2020
İSTANBUL Valisi Sn. Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Sn. Zafer Aktaş, bakan yardımcılarımız, il sağlık müdürümüz, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizle birlikte, salgının İstanbul’daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık. pic.twitter.com/cygH788oMe — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 22, 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, akşam saatlerinde konuya dair sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yaparken İmamoğlu'nun ise yapılan toplantıdan haberi olmadığı öğrenildi.
Sağlık Bakanı Koca, toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın, İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'nun katıldığını duyurdu. Bakan yardımcılarının, saha koordinatörlerinin ve başhekimlerinin de katıldığı toplantıda salgının İstanbul'daki seyri değerlendirildi ve alınacak tedbirler kararlaştırıldı.
Ayrıca İBB kaynakları, söz konusu toplantıya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmediği bilgisini verilerken İmamoğlu'nun ise toplantıdan haberinin olmadığı ve söz konusu toplantıyı da Bakan Koca'nın sosyal medya paylaşımından öğrendiği belirtildi.
İSTANBUL Valisi Sn. Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Sn. Zafer Aktaş, bakan yardımcılarımız, il sağlık müdürümüz, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizle birlikte, salgının İstanbul’daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık. pic.twitter.com/cygH788oMe
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 22, 2020
İSTANBUL Valisi Sn. Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Sn. Zafer Aktaş, bakan yardımcılarımız, il sağlık müdürümüz, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizle birlikte, salgının İstanbul’daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık. pic.twitter.com/cygH788oMe — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 22, 2020
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 23 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Galatasaray
|5
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|6
|14
|2. İstanbulspor
|6
|13
|3. Ankara Keçiörengücü
|6
|13
|4. Altınordu
|6
|12
|5. Adana Demirspor
|6
|11
|6. Samsunspor
|6
|11
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Adanaspor
|6
|9
|10. Bursaspor
|6
|7
|11. Balıkesirspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Bandırmaspor
|6
|5
|14. Menemen Belediyespor
|6
|5
|15. Ümraniye
|6
|4
|16. Ankaraspor
|6
|4
|17. Eskişehirspor
|6
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Wolverhampton
|5
|9
|7. Tottenham
|5
|8
|8. Chelsea
|5
|8
|9. West Ham
|5
|7
|10. Leeds United
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3
Sayfalar Tümü