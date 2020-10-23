Koca İstanbul'da korona toplantısı düzenledi! İmamoğlu çağrılmadı

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki koronavirüs vakalarının artması üzerine düzenlediği toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu davet etmemesi dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, akşam saatlerinde konuya dair sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yaparken İmamoğlu'nun ise yapılan toplantıdan haberi olmadığı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Koca, toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın, İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'nun katıldığını duyurdu. Bakan yardımcılarının, saha koordinatörlerinin ve başhekimlerinin de katıldığı toplantıda salgının İstanbul'daki seyri değerlendirildi ve alınacak tedbirler kararlaştırıldı.

Ayrıca İBB kaynakları, söz konusu toplantıya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmediği bilgisini verilerken İmamoğlu'nun ise toplantıdan haberinin olmadığı ve söz konusu toplantıyı da Bakan Koca'nın sosyal medya paylaşımından öğrendiği belirtildi.

İSTANBUL Valisi Sn. Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Sn. Zafer Aktaş, bakan yardımcılarımız, il sağlık müdürümüz, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizle birlikte, salgının İstanbul’daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık. pic.twitter.com/cygH788oMe

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 22, 2020



İSTANBUL Valisi Sn. Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Sn. Zafer Aktaş, bakan yardımcılarımız, il sağlık müdürümüz, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizle birlikte, salgının İstanbul’daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık. pic.twitter.com/cygH788oMe — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 22, 2020

