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Koç Holding'den Japon sanayi devine 500 milyon dolarlık teklif
Koç Holding'e ait beyaz eşya ve teknoloji şirketi Arçelik'in Japon sanayi devi Hitachi'ye 500 milyon dolarlık teklif yaptığı belirtildi.
GÜNDEM 13.12.2020, 07:13
Bloomberg, Koç Holding'e ait beyaz eşya ve teknoloji şirketi Arçelik'in, Japon sanayi devi Hitachi'nin beyaz eşya bölümünü satın almak üzere görüşmelere başladığını duyurdu.
Haberde, Koç Holding'in Japon devine beyaz eşya birimini satın almak üzere 500 milyon dolar teklif ettiği bilgisine yer verilirken, bir anlaşmaya varılması halinde bunun tüm hisse satışı ya da ortak girişim şeklinde olabileceği belirtildi.
Bloomberg, Japon şirketin benzer şekilde metal birimini de satmak üzere teklif kabul ettiğini kaydetti ve şirketin İngiltere'de eylül ayında çıktığı bir nükleer projeyi hatırlattı.
Konuyla ilgili Arçelik'ten henüz bir yorum gelmezken, Beko, Flavel, Grundig ve Altus gibi 12 markayı bünyesinde barındıran Arçelik, geçmiş yıllarda Güney Afrikada’da Defy Appliances Pty ile Pakistan’da Dawlance Group şirketlerini satın almıştı.
Arçelik, Asya Pasifik bölgesinde büyüme hedefini önüne koymuş ve geçen sene Bangladeş beyaz eşya pazarının en büyük perakende ağına sahip oyuncusu Singer Bangladesh'in çoğunluk hisselerini 75 milyon dolara almıştı.
Haberde, Koç Holding'in Japon devine beyaz eşya birimini satın almak üzere 500 milyon dolar teklif ettiği bilgisine yer verilirken, bir anlaşmaya varılması halinde bunun tüm hisse satışı ya da ortak girişim şeklinde olabileceği belirtildi.
Bloomberg, Japon şirketin benzer şekilde metal birimini de satmak üzere teklif kabul ettiğini kaydetti ve şirketin İngiltere'de eylül ayında çıktığı bir nükleer projeyi hatırlattı.
Konuyla ilgili Arçelik'ten henüz bir yorum gelmezken, Beko, Flavel, Grundig ve Altus gibi 12 markayı bünyesinde barındıran Arçelik, geçmiş yıllarda Güney Afrikada’da Defy Appliances Pty ile Pakistan’da Dawlance Group şirketlerini satın almıştı.
Arçelik, Asya Pasifik bölgesinde büyüme hedefini önüne koymuş ve geçen sene Bangladeş beyaz eşya pazarının en büyük perakende ağına sahip oyuncusu Singer Bangladesh'in çoğunluk hisselerini 75 milyon dolara almıştı.
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