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Kobani soruşturmasında gözaltına alınan HDP’liler adliyede
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2014’te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP’lilerden bazıları Ankara Adliyesine getirildi.
GÜNDEM 01.10.2020, 10:52
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda eski milletvekili ve HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Emine Ayna’nın da arasında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, gözaltına alındıkları illerden Ankara’ya getirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları Ankara Adliyesine getirildi.
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