Kobani olayları operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani bahanesiyle 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Gözaltı kararı verilenler arasında HDP'li eski vekiller de var. 7 ilde HDP'li vekil ve belediye başkanlarına gözaltı kararı var.

