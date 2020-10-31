Klavye dezenformasyonuna geçit yok! Bakanlık harekete geçti
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir’de yaşanan deprem ile ilgili provakatif paylaşım yapan 10 kişinin gözaltına alındığını ve 2 kişinin tutuklandığını duyurdu.
GÜNDEM 31.10.2020, 23:10
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Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aklıselim olmamız gereken günlerde sosyal medyadaki cehalet dolu görüntüler aymazlıktan ileriye gitmiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, 49 paylaşım tespit edildi, 37 kişi hakkında işlemler sürüyor, 10 gözaltı yapıldı, 2 kişi tutuklandı. Klavye delikanlılığına fırsat vermeyeceğiz" dedi.
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