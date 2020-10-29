KKTC’nin yerli otomobili yola çıktı! İlk testi başarıyla geçti
KKTC’nin ilk yerli otomobili GÜNSEL’in ilk test sürüşünü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar direksiyona geçerek gerçekleştirdi.
GÜNDEM 29.10.2020, 17:02
KKTC’nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar KKTC’nin ilk yerli otomobili GÜNSEL’in ilk modeli B9 ile test sürüşü yaptı.
Yakın Doğu Üniversitesi tarafından 10 yılda 1,2 milyon saat emek verilerek Türk mühendis ve tasarımcıların çalışmasıyla geliştirilen KKTC’nin ilk yerli otomobili GÜNSEL’in ilk modeli B9 ile test sürüşünü KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gerçekleştirdi. Ersin Tatar’a, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel eşlik etti.
Test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a GÜNSEL’e yaptığı ziyaret nedeniyle teşekkür etti.
Test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar ise “Ülkem adına mutlu ve sevinçliyim” dedi.
Tatar konuşmasına şöyle devam etti:
“Dünya artık değişmekte. Havayı, emisyonu ve çevreyi korumak gerekiyor. GÜNSEL piyasaya çıktığı zaman bu özellikleriyle dünyada ilkler arasında yer alacak. Hem yerli üretim hem de konforu bakımından ilgi göreceğine inanıyorum. Ülkem adına çok sevinçliyim"
Yakın Doğu Üniversitesi tarafından 10 yılda 1,2 milyon saat emek verilerek Türk mühendis ve tasarımcıların çalışmasıyla geliştirilen KKTC’nin ilk yerli otomobili GÜNSEL’in ilk modeli B9 ile test sürüşünü KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gerçekleştirdi. Ersin Tatar’a, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel eşlik etti.
Test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a GÜNSEL’e yaptığı ziyaret nedeniyle teşekkür etti.
Test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar ise “Ülkem adına mutlu ve sevinçliyim” dedi.
Tatar konuşmasına şöyle devam etti:
“Dünya artık değişmekte. Havayı, emisyonu ve çevreyi korumak gerekiyor. GÜNSEL piyasaya çıktığı zaman bu özellikleriyle dünyada ilkler arasında yer alacak. Hem yerli üretim hem de konforu bakımından ilgi göreceğine inanıyorum. Ülkem adına çok sevinçliyim"
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