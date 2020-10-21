KKTC'de üniversite öğrencilerinin feci sonu!

KKTC'de 4 üniversite öğrencisi kiraladıkları araç ile Güzelyurt -Lefkoşa Anayolu'nun 14 -15 kilometreleri arasında kaza yaptı.

Elliot Kanafema kullandığı araç, Güzelyurt istikametinden Lefkoşa istikametine doğru gittiği sırada Yılmazköy yakınlarında aşırı sürat nedeni ile çelik bariyerlere çarptı.



Kazadan 10 dakika sonra aynı istikamete doğru yol almakta olan başka bir araç kaza yapan üniversitelilerin aracına arkadan çarptı.

Kaza sonucu, araç sürücüsü Elliot Kanafema ve Dean Marufa olay yerinde hayatını kaybederken Electıous Vhere kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralan iki kişinin de tedavisine devam ediliyor.

