KKTC'de seçimlerin ilk turunu Tatar aldı! Akıncı'ya tepki gösterdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başkenti Lefkoşa'daki parti binasında cumhurbaşkanlığı ilk turunda yüzde 33'e yakın oy alan Ersin Tatar, sloganlar eşliğinde birlikte konuşmasına başladı.

Başbakan Tatar, "Bize oy vermiş veya vermemiş tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı olması halinde tüm halkı kucaklayacağını belirten Tatar, cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı'nın seçimi kazanmış bir tavır içinde de olamasını eleştirdi.

Başbakan Tatar, "Zafer bizimdir, Akıncı'nın değil. Bu hafta uyku yoktur. Sandığa gitmeyenleri sandığa götüreceğiz. Bütün dünyaya KKTC'nin demokrasisinin en iyi şekilde çalıştığını göstereceğiz. Cumhurbaşkanı olarak tüm halkı kucaklayacağım" dedi.

