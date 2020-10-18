KKTC'de oy verme işlemi sona erdi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi.
GÜNDEM 18.10.2020, 18:49
1
Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'de tamamlandı ve oy sayımına başlandı.
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Başbakan ve Ulusal Birlik Partisinin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı yarıştı.
11 Ekim'de yapılan seçimin ilk turunu Tatar oyların yüzde 32,34'ünü alarak birinci, Akıncı ise yüzde 29,80'ini alarak ikinci sırada tamamladı.
KKTC'de radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organında seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması, yayın yasağının sona ereceği saat 19.00'dan itibaren serbest olacak.
YSK'nin seçimin ve halk oylamasının kesin olmayan sonuçlarını saat 20.00'ye kadar açıklaması bekleniyor.
YSK'den yapılan açıklamada, saat 17.00 itibarıyla ülke genelinde seçime katılım oranının yüzde 61,03 olduğu belirtilmişti.
Kayıtlı 199 bin 29 seçmenin bulunduğu seçimde vatandaşlar 738 sandıkta oy kullandı.
Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.
Kaynak: AA
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Başbakan ve Ulusal Birlik Partisinin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı yarıştı.
11 Ekim'de yapılan seçimin ilk turunu Tatar oyların yüzde 32,34'ünü alarak birinci, Akıncı ise yüzde 29,80'ini alarak ikinci sırada tamamladı.
KKTC'de radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organında seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması, yayın yasağının sona ereceği saat 19.00'dan itibaren serbest olacak.
YSK'nin seçimin ve halk oylamasının kesin olmayan sonuçlarını saat 20.00'ye kadar açıklaması bekleniyor.
YSK'den yapılan açıklamada, saat 17.00 itibarıyla ülke genelinde seçime katılım oranının yüzde 61,03 olduğu belirtilmişti.
Kayıtlı 199 bin 29 seçmenin bulunduğu seçimde vatandaşlar 738 sandıkta oy kullandı.
Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.
Kaynak: AA
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 18 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Karagümrük
|5
|8
|3. Antalyaspor
|5
|8
|4. Fenerbahçe
|4
|8
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Erzurumspor
|4
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|4
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Gençlerbirliği
|3
|4
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Başakşehir
|5
|4
|20. Denizlispor
|4
|2
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Tuzlaspor
|5
|11
|3. Altay
|5
|10
|4. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|5. Adanaspor
|5
|9
|6. Altınordu
|5
|9
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|5
|8
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Bandırmaspor
|5
|5
|12. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|13. Bursaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|5
|4
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Boluspor
|5
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|10
|3. Aston Villa
|3
|9
|4. Leicester City
|4
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Tottenham
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Man City
|4
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Newcastle
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. West Ham
|4
|6
|14. M. United
|4
|6
|15. Wolverhampton
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. Sheffield United
|5
|1
|18. West Bromwich
|4
|1
|19. Fulham
|5
|1
|20. Burnley
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|6
|11
|2. Real Madrid
|5
|10
|3. Getafe
|5
|10
|4. Cádiz
|6
|10
|5. Granada
|5
|10
|6. Real Betis
|5
|9
|7. Atletico Madrid
|4
|8
|8. Real Sociedad
|5
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Valencia
|6
|7
|13. Athletic Bilbao
|5
|6
|14. Eibar
|6
|5
|15. Celta de Vigo
|6
|5
|16. Huesca
|5
|4
|17. Elche
|3
|4
|18. Deportivo Alaves
|5
|4
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2
Sayfalar Tümü