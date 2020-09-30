KKTC'de koronavirüste sevindiren gelişme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada ülkede 65 gün aradan sonra ilk kez yeni tip koronavirüs ( Covid-19) vakasının görülmediğini duyurdu.

Yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 1465 test yapıldığını ve pozitif vakaya rastlanmadığını belirten Pilli,

tedavisi tamamlanan 22 kişinin taburcu edildiğini söyleyerek 106 kişinin tedavisinin sürdüğünü ve yoğun bakımda yatan hasta olmadığını kaydetti.

KKTC'de 10 Mart'tan bu yana toplam 757 Covid-19 vakası görülürken, 4 kişi virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

Bakan Pilli, en son 26 Temmuz'da yeni Covid-19 vakası görülmediğini açıklamıştı.



Güney Kıbrıs Rum yönetiminde son 24 saate 3147 test yapılırken, 12 Covid-19 vakası saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 1755’e yükseldiğini açıkladı.

