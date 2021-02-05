KKTC'de koronavirüs nedeniyle ülke çapında sokağa çıkma yasağı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ( KKTC) Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Başbakan Ersan Saner, ülke genelinde 5 Şubat akşamı 20.00'dan 15 Şubat sabahı saat 05.00'a kadar elzem ihtiyaçları dışında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Alınan kararlar ise şu şekilde paylaşıldı:

"5 Şubat akşamı 20.00'dan itibaren 15 Şubat'a kadar elzem ihtiyaçlar haricinde tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İlçeler arası giriş çıkışlar tamamen yasaklandı. Üst Komite ve İlçe Emniyet kurullarının verdiği bütün izinler iptal edildi. Bankalar, 8-12 Şubat'ta kapalı olacak, çekler işleme girmeyecek. PCR test kitleri ile 3 yeni PCR test cihazı alınacak."

