KKTC'de koalisyon hükümetinde bakanlık dağılımı belli oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) arasında koalisyon hükümeti kurulmasına ilişkin imzalanan protokole göre, DP 2, YDP 1 ve UBP 7 bakanlık aldı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner liderliğinde kurulacak 42'nci hükümet koalisyonu UBP, Demokrat Parti (DP) ile Yeniden Doğuş Partisi (YDP) arasında olacak. UBP Genel Başkan Vekili Saner, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, koalisyon hükümeti kurulmasına ilişkin protokolü bugün imzaladı.

Protokolün imzalanması öncesinde üç parti başkanı kısa konuşma yaptı. Ardından da hazırlanan protokol UBP Başkan Vekili Ersan Saner tarafından okundu. Ersan Saner konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dün hükümeti kurma görevini UBP’ye vermesinin ardından DP ve YDP ile yaptıkları görüşme sonrasında hükümet kurma konusunda mutabakata vardıklarını belirtti. Bu akşam bu mutabakatı ilan edeceklerini söyleyen Saner, ülkenin her ne kadar sağlık açısından Covid-19’dan diğer ülkelere kıyasla daha az etkilenmiş bir noktada bulunsa da ekonomik anlamda yaşanan sıkıntıların bilinciyle özverili şekilde çalışacaklarını belirtti. 6 Ekim’de HP’nin hükümetten ayrılmasıyla 60 gündür ülkede hükümet boşluğu olduğunu hatırlatan Saner, bunlardan yola çıkan UBP’nin, DP ve YDP ile tüm imkanlarını seferber ederek bir hükümet protokolü üzerinde uzlaştığını söyledi.



DP’nin 2, YDP’nin 1 ve UBP'nin Başbakanlık ile 7 bakanlık aldığı koalisyon hükümetinin protokolüne göre, ülkeyi Ekim 2021’de erken milletvekili seçimine götürme hedefiyle yakın gelecekte atılması gereken adımları içeren bir hükümet programı hazırlanacak. Protokolde, özellikle yapımı tamamlanan Acil Durum Hastanesi’nin randımanlı şekilde devreye girmesi için çalışmaların tamamlanacağı ve korona virüs aşısı temin edilerek, risk grubundan başlayıp vatandaşların aşılanacağı kaydedildi. Hükümetin tüm karar ve uygulamalarında açıklık ve şeffaflığa önem vereceği ve Kıbrıs konusunda iki devletli bir çözüm için adımlar atılacağı vurgulandı.



Protokole göre, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı UBP’de, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı DP’de ve Başbakan Yardımcılığı-Ekonomi ve Enerji Bakanlığı YDP’de olacak.



Hükümet Protokolü’nde, “Bütçenin meclisten bir an önce geçirilmesi sağlanacak. Anavatan Türkiye ile yeni bir iktisadi mali işbirliği protokolü imzalanması için temas başlatılacak. Devlete istihdamlara fırsat eşitliği sağlanacak. Kamuda verimliliğin arttırılması için reformcu bir yaklaşım izlenecek. Seçim ve halkoylaması yasasında YSK ve Mahkeme Başkanı uyarıları doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılacak. Halkımızın hassasiyetlerle ülkemizde çalışma izniyle bulunan çalışanların istekleri gözetilerek vatandaşlık konusunda çalışmalar yapılacak. Gazimağusa-İskele-Yenbioğaziçi imar planı sonuçlandırılacak. Hükümet tüm karar ve uygulamalarında açıklık ve şeffaflığa önem verecektir. Koalisyon hükümetinin bir diğer önceliği de Doğu Akdeniz’deki haklarımıza sahip çıkmak, Maraş’ın açılma sürecini Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye ile işbirliğinde sürdürmek olacak. Kıbrıs konusunda iki devletli bir çözüm için ileri adımlar atılacak. Hükümet Kıbrıs konusunda uyum içinde hareket edecek. KKTC’nin dünyada hak ettiği yeri alması için çalışacaktır. Federal çözümün, Rum tarafının tutumuyla gerçekleşemeyeceğinin ortaya çıkmasından dolayı iki devletli çözümün gerçekleşmesine ağırlık verilecek. Doğu Akdeniz’deki yaşamsal gelişmeler Türkiye ile değerlendirilecek ve gereken adımlar atılacak. Maraş’ın KKTC yönetiminde açılması için adımlar ileri götürülecek” ifadelerine ye verildi.

KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor. Cumhuriyet Meclisinde UBP’nin 19, CTP’nin 12, HP’nin 5, Bağımsız Milletvekilleri 3 ,TDP’nin 3, DP’nin 3 ve YDP’nin ise 2 milletvekili bulunuyor.

