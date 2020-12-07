KKTC'de kızdıran koronavirüs kararı! Öğrenciler tepkili

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ülkeye giren tüm yolcuların giriş öncesi 2 bin 255 TL karantina ücreti yatırması zorunluluğun getirilmesinin ardından yeni bir karar daha alınması tepkiye yol açtı.

Bu çerçevede KKTC’de öğrenim gören öğrencilerden de karantina ücreti alınacağı açıklandı. Karar sonrası öğrencilerden okul yönetimlerine tepkiler geldi.

Ayrıca Girne Amerikan Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Akpınar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, alınan tek taraflı uygulamanın yeniden gözden geçirilmesi için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na çağrıda bulundu.

Bu uygulamanın “Öğrenci Dostu Ada” programına zarar vereceğini ifade eden ve KKTC’ye gelecek tüm öğrencilerin karantina ücretlerini kendileri karşılamak zorunda bırakılacağını belirten Akpınar, bunun da öğrencilerde mağduriyete neden olacağını ve kararın yeniden gözden geçirilmesi talep etti.

Akpınar, “Öğrencilerimizin panik dolu mesajlarına yanıt arıyoruz. ‘Öğrenci Dostu Ada’ programında Bakanlar Kurulu Kararı ile karantina ücreti alınmayan öğrencilerden ücret alınacak. Yüzlerce öğrenci biletleri alınmış ve mağdur. Bu konuda yardımcı yaklaşımlarınızı bekliyoruz Sayın Cumhurbaşkanım Ersin Tatar ve Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nazım Çavuşoğlu” dedi.

