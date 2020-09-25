KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi anket! İşte sonuçlar

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, yaklaşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin Optimar Araştırma tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarını değerlendirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini temsilen 1200 kişi ile yüz yüze 12-20 Eylül tarihleri arasında yapılan araştırmaya göre ilk turda Ersin Tatar’ın yüzde 4,4’lük bir fark ile Mustafa Akıncı’nın önüne geçtiği görülüyor.



Ankete göre ikinci turda ise fark daha da büyüyor. Ankette kararsızlar dağıtılmadan Ersin Tatar yüzde 44,9 iken Mustafa Akıncı'nın oy potansiyeli yüzde 35,5 olarak tespit edilmiş.



Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise Ersin Tatar %55,8 ve Mustafa Akıncı yüzde 44,2 oy alıyor gözüküyor. Ankete göre, bir önceki seçimde Mustafa Akıncı'ya oy verenlerin yüzde 63'ünün birinci turda tercihlerini Akıncı'dan yana kullanacakları belirtildi.

Ankete göre, ikinci turda ise, bir önceki turda Mustafa Akıncı'ya oy verenlerin yüzde 30'unun tercihlerini Akıncı'dan yana kullanmayacakları belirtiliyor. Bu katılımcıların yüzde 14,7’si Ersin Tatar’a oy vereceğini ifade ederken yüzde 15,2’si oy kullanmayacağını söylüyor.

Ankete göre, Tufan Erhurman ve Mustafa Akıncı'nın ikinci tura kalması durumunda, Tufan Erhurman'ın oyu yüzde 55,5 olarak sonuca yansırken, Akıncı'nın oyu yüzde 44,5 olarak gözüküyor.

Hilmi Daşdemir, sonuçlarla ilgili olarak, "Araştırma sonuçları bize Akıncı’nın ciddi anlamda yıprandığını gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı süresince yapmış olduğu açıklamalar ve icraatlar ile Ada halkının desteğini yitirmiş gözüküyor" değerlendirmesini yapıyor.



