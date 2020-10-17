KKTC’de bir kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınında vaka ve can kayıplarında artış yaşanıyor. Dünya genelinde hayatı durma noktasına getiren, ülkeleri çeşitli önlemler almaya hatta sınırları kapatmaya zorlayan salgın nedeniyle KKTC’de bir kişi daha yaşamını yitirdi. KKTC’de yurtdışından girişlerin açılması ile birlikte koronavirüse yakalanan 78 yaşındaki Aziz Çavlin hayatını kaybetti. Ekim ayının ilk haftasından bu yana yoğun bakımda tedavi gören Çavlin’in diyabet ve kalp rahatsızlığı da bulunuyordu.

KKTC’de, 95 kişinin koronavirüs nedeniyle tedavisi devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükselmiş oldu.

