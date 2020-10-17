KKTC’de bir kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında bir kişi daha hayatını kaybetti.
GÜNDEM 17.10.2020, 11:29
Koronavirüs salgınında vaka ve can kayıplarında artış yaşanıyor. Dünya genelinde hayatı durma noktasına getiren, ülkeleri çeşitli önlemler almaya hatta sınırları kapatmaya zorlayan salgın nedeniyle KKTC’de bir kişi daha yaşamını yitirdi. KKTC’de yurtdışından girişlerin açılması ile birlikte koronavirüse yakalanan 78 yaşındaki Aziz Çavlin hayatını kaybetti. Ekim ayının ilk haftasından bu yana yoğun bakımda tedavi gören Çavlin’in diyabet ve kalp rahatsızlığı da bulunuyordu.
KKTC’de, 95 kişinin koronavirüs nedeniyle tedavisi devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükselmiş oldu.
KKTC’de, 95 kişinin koronavirüs nedeniyle tedavisi devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükselmiş oldu.
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