KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun resmi davetlisi olarak dün akşam Ankara'ya geldi.

Esenboğa Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılanan Ertuğruloğlu, bugün ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret ederek, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Bakan Ertuğruloğlu, deftere şunları yazdı:

"Yüce Atatürk, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi veren bütün milletlere örnek olmuş, büyük bir kurtuluş mücadelesinin dahi komutanı, yüce Türk Milletinin özgürlük ve bağımsızlık destanını yazan, Türk ulusunu esaretten kurtarıp Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran ulu önderimiz.

Ana vatan Türkiye’nin desteğiyle kendi özgürlük ve varoluş mücadelesini vermiş, bağımsızlık destanını yazmış Kıbrıs Türk halkı; sizin ilke ve devrimlerinizin ışığında kendi devletini kurmuştur. Kıbrıs Türkü’nün onurlu ve insanca yaşama hakkı için vermiş olduğu kutsal mücadele bugün farklı cephelerde yine devam etmektedir. Geçmişte şanlı mücadelemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi huzurunuzda bir kez daha minnet ve rahmetle anarken, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Bugün huzurunuzda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak, yeni nesillere bizlerin yaşadığı karanlık günleri yaşatmayacak adımlar atmayı, halkımızın refah ve mutluluğu için çalışmayı, ana vatanımız Türkiye ile ilişkilerimizi sürekli geliştirmeyi, Kıbrıs Türk halkının egemenliğine, özgürlüğüne, güvenliğine sahip çıkıp savunmayı görev bildiğimi onur ve gururla ifade ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle manevi huzurunuzda bulunuyor, sizin ilke ve devrimlerinizin aydınlattığı özgürlük yolunda yürüme azim ve kararlılığı içindeki Kıbrıs Türk Halkı ve şahsım adına, size en derin saygılarımı arz ederim."

Ertuğruloğlu'nun Çavuşoğlu'yla görüşmesinin ardından, ikilinin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

