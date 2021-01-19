KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu oldu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı görevine Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Önder Sennaroğlu seçildi.
GÜNDEM 19.01.2021, 14:02
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KKTC Meclis Başkanlığı seçimi, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yapıldı. Tek aday olarak gösterilen Sennaroğlu, 26 kabul, 20 ret ve 2 çekimser oyla Meclis Başkanı seçildi.
UBP, daha önce iki kez Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay'ı Meclis Başkanlığı için aday göstermiş ancak Canaltay yeterli oyu alamamıştı.
UBP, daha önce iki kez Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay'ı Meclis Başkanlığı için aday göstermiş ancak Canaltay yeterli oyu alamamıştı.
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