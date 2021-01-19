KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu oldu

KKTC Meclis Başkanlığı seçimi, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yapıldı. Tek aday olarak gösterilen Sennaroğlu, 26 kabul, 20 ret ve 2 çekimser oyla Meclis Başkanı seçildi.

UBP, daha önce iki kez Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay'ı Meclis Başkanlığı için aday göstermiş ancak Canaltay yeterli oyu alamamıştı.

