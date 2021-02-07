KKTC Cumhurbaşkanı Tatar uyardı: Bunların ne yapacağı belli olmaz

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM öncülüğünde Mart ayında düzenlenmesi planlanan garantör ülkelerin de katılacağı Kıbrıs konulu 5+1 gayri resmi konferans öncesinde, bir grup gazetecinin video konferans yöntemiyle sorularını yanıtladı.

Tatar, “Kıbrıs’ta iki ayrı devlet var, federasyon gerçekçi değil. Anlaşma olmazsa KKTC yoluna devam eder” dedi.

Mart ayında yapılması planlanan gayri resmi konferansın iki devletli çözüm fikrini masaya getirmek için önemli bir fırsat olarak gördüklerini söyleyen Tatar, “Kıbrıs’ta iki ayrı devlet var. Federasyon gerçekçi değil. Federasyon uzun vadede sürdürülemez. Huzur isteniyorsa, kazan kazan anlayışı ile olmalı.” dedi. Bu öneriyi geçtiğimiz günlerde KKTC’yi ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’a da anlattığını belirten Tatar, “ O da yeni bir anlayışın gelişmesini, ancak buna iki tarafın da onay vermesi gerektiğini söyledi. İngiltere de bir anlaşma olmazsa, Rumların da kaybedeceğini kabul ediyor” dedi.



Federasyon fikrinin Türkler için tuzak olduğunu ifade eden Ersin Tatar, “Burayı Rumların hegemonyasına çevirirler, beklentileri de Türkiye’nin adadan gitmesi” uyarısında bulunan KKTC Cumhurbaşkanı “Hiç kimsenin Türkiye’nin buradan ayrılmasına gücü yetmez” diye konuştu.



“Anlaşma olması durumunda garantörlüğe gerek kalır mı” sorusuna ise, Tatar “Türkiye buradan çekilirse bunların ne yapacağı belli olmaz. Türk ordusu burada barışı koruyor” yanıtını verdi.

