Son Dakika
KKTC Başbakanı Tatar: Azerbaycan asla yalnız değildir
KKTC Başbakanı Tatar, "Azerbaycan asla yalnız değildir ve Ermenistan'la onu saldırıya teşvik edenler hayallerine ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.
GÜNDEM 27.09.2020, 15:10
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çıkan çatışmalara ilişkin Facebook hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Tatar'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun bu sabah cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı bildirilmişti.
Açıklamada, Azerbaycan ordusu komutanlığının da sivil halkın güvenliğini sağlamak için tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar verdiği ifade edilmişti.
" Ermenistan'ın, kardeş Azerbaycan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Belli ki birileri bölgeyle ilgili emellerini gerçekleştirme hayaliyle Ermenistan'ı da piyon olarak kullanmaktadır. Ancak şu bilinsin ki; Azerbaycan asla yalnız değildir ve Ermenistan’la onu saldırıya teşvik edenler hayallerine ulaşamayacaktır."
Tatar'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun bu sabah cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı bildirilmişti.
Açıklamada, Azerbaycan ordusu komutanlığının da sivil halkın güvenliğini sağlamak için tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar verdiği ifade edilmişti.
" Ermenistan'ın, kardeş Azerbaycan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Belli ki birileri bölgeyle ilgili emellerini gerçekleştirme hayaliyle Ermenistan'ı da piyon olarak kullanmaktadır. Ancak şu bilinsin ki; Azerbaycan asla yalnız değildir ve Ermenistan’la onu saldırıya teşvik edenler hayallerine ulaşamayacaktır."
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 27 Eylül 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|2
|6
|4. Alanyaspor
|2
|6
|5. Erzurumspor
|3
|6
|6. Göztepe
|3
|5
|7. Trabzonspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|2
|4
|9. Antalyaspor
|2
|4
|10. Fenerbahçe
|2
|4
|11. Kasımpaşa
|3
|3
|12. Sivasspor
|2
|3
|13. Kayserispor
|3
|3
|14. Gaziantep FK
|3
|2
|15. Konyaspor
|1
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Denizlispor
|2
|1
|18. Malatyaspor
|3
|1
|19. Ankaragücü
|1
|0
|20. Çaykur Rizespor
|2
|0
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|2. İstanbulspor
|3
|6
|3. Adanaspor
|3
|5
|4. Samsunspor
|2
|4
|5. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|6. Adana Demirspor
|2
|4
|7. Giresunspor
|3
|4
|8. Tuzlaspor
|2
|4
|9. Balıkesirspor
|3
|3
|10. Bursaspor
|3
|3
|11. Altınordu
|2
|3
|12. Bandırmaspor
|2
|3
|13. Ankaraspor
|2
|3
|14. Ümraniye
|3
|3
|15. Altay
|2
|1
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Eskişehirspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|3
|9
|2. Leicester City
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|3
|6
|6. Chelsea
|3
|4
|7. Tottenham
|2
|3
|8. Man City
|1
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Brighton
|3
|3
|12. Wolverhampton
|2
|3
|13. M. United
|2
|3
|14. Newcastle
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. West Bromwich
|3
|1
|17. Burnley
|2
|0
|18. West Ham
|2
|0
|19. Sheffield United
|2
|0
|20. Fulham
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Valencia
|3
|4
|5. Real Madrid
|2
|4
|6. Villarreal
|2
|4
|7. Celta de Vigo
|2
|4
|8. Getafe
|2
|4
|9. Levante
|2
|3
|10. Cádiz
|2
|3
|11. Osasuna
|3
|3
|12. Huesca
|3
|2
|13. Eibar
|2
|1
|14. Deportivo Alaves
|3
|1
|15. Real Valladolid
|2
|1
|16. Atletico Madrid
|0
|0
|17. Barcelona
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Elche
|1
|0
Sayfalar Tümü