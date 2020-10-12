KKTC anayasa değişikliği referandumu için 'hayır' dedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde cumhurbaşkanlığı seçimleri ile birlikte Yüksek Mahkeme’deki yargıç sayısını 8’den 16’ya çıkarmayı öngören Anayasa değişikliği için Kıbrıs halkı 'hayır' dedi.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik yaptığı açıklamada, halkoylamasında geçerli oyların yüzde 50,13’ünün “hayır”, yüzde 49,87’sinin ise “evet” çıktığını duyurdu. Şefik, "hayır" ve "evet" oyları arasındaki farkın sadece 283 oy olduğunu açıkladı.

1985 yılından beri yürürlükte olan KKTC Anayasası’nın değiştirilmesi için 2014’te yapılan halkoylamasından da “hayır” çıkmıştı.

