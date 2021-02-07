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Kızına işkence yapan Nurcan Serçe cezaevine gönderildi
Kocaeli’de kızına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşılan Nurcan Serçe gönderildi.
GÜNDEM 07.02.2021, 10:41
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kızına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşılan Nurcan Serçe cezaevine gönderildi.
Kocaeli'de kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe'yle ilgili mahkemeden karar çıktı.
Kocaeli’nin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde Nurcan Serçe'nin 14 yaşındaki kızı N.B'ye şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmış, görüntüler büyük tepki toplarken Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçmişti.
Gözaltına alınan Nurcan Serçe emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi’ne sevk edildi. Serçe’nin ardından dini nikahlı eşi Hayrettin B. de görüntüleri çektiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Kocaeli'de kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe'yle ilgili mahkemeden karar çıktı.
Kocaeli’nin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde Nurcan Serçe'nin 14 yaşındaki kızı N.B'ye şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmış, görüntüler büyük tepki toplarken Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçmişti.
Gözaltına alınan Nurcan Serçe emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi’ne sevk edildi. Serçe’nin ardından dini nikahlı eşi Hayrettin B. de görüntüleri çektiği iddiasıyla gözaltına alındı.
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