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Kızılay ekibi BAE destekçisi güçlerce Yemen'de gözaltına alındı
Yemen’de Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı güçlerce Aden kentinde Türk Kızılay ekibini gözaltına alındı.
GÜNDEM 07.10.2020, 02:25
Yemen’de Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi’ne (GGK) bağlı güçler, Aden kentinde bir Türk Kızılay ekibini gözaltına aldı.
Yerel kaynaklar, GGK güçlerinin Aden’de bir güvenlik noktasında Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın, Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Mali Müdürü Alican Budak ve Yemenli bir tercümanı gözaltına aldığını açıkladı.
Gözaltına alınanlar kentte bir BAE-Suudi güçlerinin karargahına götürüldüğü ifade edildi.
Yerel kaynaklar, GGK güçlerinin Aden’de bir güvenlik noktasında Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın, Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Mali Müdürü Alican Budak ve Yemenli bir tercümanı gözaltına aldığını açıkladı.
Gözaltına alınanlar kentte bir BAE-Suudi güçlerinin karargahına götürüldüğü ifade edildi.
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