Kıtlık korkusuyla gıda stoklamaya başladılar
Fransa'da halk, koronavirüs salgınının 2021 boyunca süreceği endişesi ve kıtlığa neden olacağı korkusuyla gıda stokluyor.
GÜNDEM 25.01.2021, 00:30
Fransızlar, kıtlık ve stokların tükeneceği endişesiyle uzun süre muhafaza edilebilen dondurulmuş gıda ve konserve satın almaya yöneldi.
Bilgi Kaynakları Şirketinin (IRI) açıkladığı verilere göre, stoklanan ürünler arasında en çok tütsülenmiş balık, et, kıyma, ekmek ve donmuş sebzelerin yanı sıra dondurma da yer alıyor.
Ülkede, kaz ciğeri satışları yüzde 50, tütsülenmiş balık satışları yüzde 28, şampanya satışları ise yüzde 20 arttı.
Fransızların 2021 yazının çok sıcak geçeceği beklentisi nedeniyle dondurma stoklamaya yöneldikleri bildirildi.
Dondurma ve dondurulmuş sebze ürünleriyle tanınan market zinciri Thiriet'in dondurma satışlarının yüzde 200 arttığı belirtildi.
Ülkede 2013'te yaşanan at eti skandalından sonra et tüketimi düşmüştü ancak Covid-19 salgınından bu yana et satışında büyük artış gerçekleşmişti.
Kaynak: AA
Bilgi Kaynakları Şirketinin (IRI) açıkladığı verilere göre, stoklanan ürünler arasında en çok tütsülenmiş balık, et, kıyma, ekmek ve donmuş sebzelerin yanı sıra dondurma da yer alıyor.
Ülkede, kaz ciğeri satışları yüzde 50, tütsülenmiş balık satışları yüzde 28, şampanya satışları ise yüzde 20 arttı.
Fransızların 2021 yazının çok sıcak geçeceği beklentisi nedeniyle dondurma stoklamaya yöneldikleri bildirildi.
Dondurma ve dondurulmuş sebze ürünleriyle tanınan market zinciri Thiriet'in dondurma satışlarının yüzde 200 arttığı belirtildi.
Ülkede 2013'te yaşanan at eti skandalından sonra et tüketimi düşmüştü ancak Covid-19 salgınından bu yana et satışında büyük artış gerçekleşmişti.
Kaynak: AA
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 25 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|20
|44
|2. Galatasaray
|20
|39
|3. Fenerbahçe
|19
|39
|4. Gaziantep FK
|20
|35
|5. Trabzonspor
|20
|33
|6. Hatayspor
|20
|32
|7. Alanyaspor
|19
|31
|8. Karagümrük
|20
|30
|9. Malatyaspor
|20
|27
|10. Antalyaspor
|20
|26
|11. Göztepe
|20
|25
|12. Rizespor
|20
|25
|13. Sivasspor
|19
|24
|14. Başakşehir
|20
|24
|15. Konyaspor
|20
|23
|16. Kasımpaşa
|19
|22
|17. Kayserispor
|19
|19
|18. Gençlerbirliği
|20
|19
|19. Ankaragücü
|19
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|36
|3. İstanbulspor
|17
|34
|4. Altay
|18
|32
|5. Adana Demirspor
|18
|31
|6. Ankara Keçiörengücü
|18
|31
|7. Bursaspor
|18
|30
|8. Tuzlaspor
|18
|30
|9. Altınordu
|17
|28
|10. Bandırmaspor
|18
|27
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|18
|20
|13. Boluspor
|18
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|18
|16
|15. Menemen Belediyespor
|17
|16
|16. Balıkesirspor
|18
|16
|17. Ankaraspor
|18
|10
|18. Eskişehirspor
|18
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|19
|40
|2. Man City
|18
|38
|3. Leicester City
|19
|38
|4. Liverpool
|19
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. West Ham
|19
|32
|8. Aston Villa
|17
|29
|9. Chelsea
|19
|29
|10. Southampton
|18
|29
|11. Arsenal
|19
|27
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Burnley
|18
|19
|16. Newcastle
|19
|19
|17. Brighton
|19
|17
|18. Fulham
|18
|12
|19. West Bromwich
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|17
|44
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Barcelona
|19
|37
|4. Sevilla
|19
|36
|5. Villarreal
|20
|34
|6. Real Sociedad
|20
|31
|7. Granada
|20
|28
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Celta de Vigo
|20
|24
|10. Cádiz
|20
|24
|11. Levante
|19
|23
|12. Getafe
|18
|23
|13. Athletic Bilbao
|18
|21
|14. Valencia
|19
|20
|15. Eibar
|20
|20
|16. Real Valladolid
|20
|20
|17. Osasuna
|20
|19
|18. Deportivo Alaves
|20
|18
|19. Elche
|18
|17
|20. Huesca
|20
|13
Sayfalar Tümü