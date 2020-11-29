Kısıtlamayı ihlal edenlere ceza kesildi

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkili olan yeni tip korona virüse karşı bir dizi önlemler alındı. Bu kapsamda İstanbul’da hafta sonları kısmi olarak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına karar verildi. Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 10.00'a kadar sürecek. Polis ekipleri gece boyunca kısıtlamaya yönelik denetim gerçekleştirdi. Ana yollarda ticari ve hususi araçlar durdurularak gerekli belgelerin kontrolü yapıldı.

E-5 Karayolu Merter mevkiinde sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik yapılan denetimlerde polis ekiplerinin çevirmesine takılan vatandaşlardan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen kişilere ceza kesildi. Uygulamada sokağa çıkma belgesinin yanı sıra otomobilinin muayenesi olmayan bir kişi ise Hıfzıssıhha Kanuna muhalefetten 3 bin 150 TL para cezasına çarptırılırken muayenesiz araçla trafiğe çıkma suçundan 288 TL para cezasına çaptırıldı.

Karabük'te temaslı minibüs sürücüsü, denetime takıldı. Karantina ve kısıtlamayı ihlalden sürücüye idari para cezası uygulandı. Daha sonra da götürüldüğü yurtta karantina alındı.

Kırıkkale'de bir ticari taksi sürücüsü, ekipleri görünce hastaneye götürdüğü kadını sokakta bırakıp kaçtı. 52 yaşındaki kadın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

