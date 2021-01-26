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Kısıtlamalar kalkacak mı? Normalleşme konusunda farklı görüşler var!
Koronavirüs salgını sürecinde kısıtlamalar toplumun bütün kesimlerini etkilerken normalleşme sürecine geçiş kapsamında nasıl bir adım atılacağı konusunda ise farklı görüşler var.
GÜNDEM 26.01.2021, 08:45
Hürriyet gazetesi yazarı Nuray Babacan, koronavirüs kısıtlamaları kapsamında devam eden kıstlamalara dair önemli bir yazı kaleme aldı.
Türkiye'de aşılama çalışmaları kapsamında normalleşme takvimi hakkında çeşitli görüşlerin olduğunu belirten Babacan, iktidarın kısıtlamalara ilişkin iki farklı görüşü bulunduğunu yazdı.
Normalleşme takviminin işlemesi için ilk hedef 12 milyon aşılama olduğunu ifade eden Babacan'ın Hürriyet'teki yazısında belirtti iktidarın normalleşme kapsamındaki farklı iki görüşü şu şekilde:
"1-Aşama aşama açalım: Şubat ayının ikinci yarısından itibaren okullar, lokanta ve kafelerin aşama aşama kontrollü olarak açılmasını savunanlarla, mart ayının ikinci yarısına kadar beklenmesi gerektiğini dile getirenler bulunuyor. Erken davranılmamasını savunanların daha çok bilim kurulu üyeleri olduğu, daha önce harekete geçilebileceğini dile getirenlerin de ekonominin durumunu göz önünde bulunduran siyasiler olduğu belirtiliyor.
2-Önce aşılama bitsin: Toplantılarda, kısıtlamaların daha erken kaldırılmasını savunanlar, birinci dalganın sonunda, kontrolsüz açılmanın sonucunu gören okul ve işletme sahiplerinin bundan sonra daha dikkatli olacağı görüşünde. Konulacak yeni kurallarla kontrolün sıkı tutulacağını öne sürüyorlar. 5 bin olan vaka sayısının 15-20 bini bulması durumunda, sağlık altyapısının bunu kaldıracağı yorumları yapılıyor. Okulların açılmasının virüsün çocuklar ve gençler aracılığıyla evlere taşınması anlamına geleceği, 65 yaş grubunun aşılanması bitmeden okulların açılmaması gerektiğini belirtenler de bulunuyor."
Türkiye'de aşılama çalışmaları kapsamında normalleşme takvimi hakkında çeşitli görüşlerin olduğunu belirten Babacan, iktidarın kısıtlamalara ilişkin iki farklı görüşü bulunduğunu yazdı.
Normalleşme takviminin işlemesi için ilk hedef 12 milyon aşılama olduğunu ifade eden Babacan'ın Hürriyet'teki yazısında belirtti iktidarın normalleşme kapsamındaki farklı iki görüşü şu şekilde:
"1-Aşama aşama açalım: Şubat ayının ikinci yarısından itibaren okullar, lokanta ve kafelerin aşama aşama kontrollü olarak açılmasını savunanlarla, mart ayının ikinci yarısına kadar beklenmesi gerektiğini dile getirenler bulunuyor. Erken davranılmamasını savunanların daha çok bilim kurulu üyeleri olduğu, daha önce harekete geçilebileceğini dile getirenlerin de ekonominin durumunu göz önünde bulunduran siyasiler olduğu belirtiliyor.
2-Önce aşılama bitsin: Toplantılarda, kısıtlamaların daha erken kaldırılmasını savunanlar, birinci dalganın sonunda, kontrolsüz açılmanın sonucunu gören okul ve işletme sahiplerinin bundan sonra daha dikkatli olacağı görüşünde. Konulacak yeni kurallarla kontrolün sıkı tutulacağını öne sürüyorlar. 5 bin olan vaka sayısının 15-20 bini bulması durumunda, sağlık altyapısının bunu kaldıracağı yorumları yapılıyor. Okulların açılmasının virüsün çocuklar ve gençler aracılığıyla evlere taşınması anlamına geleceği, 65 yaş grubunun aşılanması bitmeden okulların açılmaması gerektiğini belirtenler de bulunuyor."
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