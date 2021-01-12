Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Erdoğan yanıt verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı.
GÜNDEM 12.01.2021, 00:55
Kabine toplantısının ardından koronavirüs kısıtlamaları ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının sağlık sistemi üzerindeki yükünün hafiflediğini dile getirdi. Erdoğan, vaka sayılarının belirli bir seviyenin altına inmesiyle kısıtlamaların kademeli olarak azaltılacağını ifade etti.
Yeni yılın ilk Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı.
Alınan tedbirler sayesinde salgının artış hızında gözle görülür bir şekilde azalma olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Azalan vaka, ağır hasta sayısına paralel şekilde sağlık sistemimiz üzerinde yükü önemli ölçüde hafifledi. 83 milyon hep birlikte gayret göstermemiz gerekiyor. Tedbirlerin faaliyetlerine ara verilen esnaf, öğrenci, çalışanlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın üzerinde yol açtığı sıkıntıları yakınen biliyoruz." ifadesini kullandı.
Erdoğan, koronavirüs salgınına kalıcı çare bulunana kadar tedbirlere uyulması gerektiğini belirterek, "Temizlik, maske ve mesafe bu tedbirlerin başında geliyor. Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız" dedi.
Yeni yılın ilk Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı.
Alınan tedbirler sayesinde salgının artış hızında gözle görülür bir şekilde azalma olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Azalan vaka, ağır hasta sayısına paralel şekilde sağlık sistemimiz üzerinde yükü önemli ölçüde hafifledi. 83 milyon hep birlikte gayret göstermemiz gerekiyor. Tedbirlerin faaliyetlerine ara verilen esnaf, öğrenci, çalışanlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın üzerinde yol açtığı sıkıntıları yakınen biliyoruz." ifadesini kullandı.
Erdoğan, koronavirüs salgınına kalıcı çare bulunana kadar tedbirlere uyulması gerektiğini belirterek, "Temizlik, maske ve mesafe bu tedbirlerin başında geliyor. Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız" dedi.
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