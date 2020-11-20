Kısıtlamalar geri geldi! Peki, camiler kapatılacak mı?

Koronavirüs salgını hızla yayılıyor. Günlük vaka sayısı 5 bini aştı. Salgının hızla yükselmesiyle hükümet yeniden bir takım kısıtlamalar getirdi. Kısıtlamalar esas olarak 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı gençleri esas alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Salı günü yapılan kabine toplantısının ardından, salgınla mücadelede uygulanacak olan yeni kısıtlamaları duyurmuştı.



Alınan bu kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelde yer alan kısıtlamalar saat 20.00 itibariyle başladı. Genelge kapsamında, alışveriş merkezleri, marketler, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri saat 20.00'de kepenk indirdi.

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya ve online yemek sipariş firmaları kısıtlamanın uygulamaya girdiği saat itibariyle sadece telefon ya da internet üzerinden yapılan siparişlere paket servis hizmeti sunmaya başladı. Bunun yanı sıra restoran, lokanta, kafe ve kafeteryalar 10.00-20.00 saatleri arasında sadece 'gel-al' ya da paket servis şeklinde hizmet verecek.Öte yandan genelge kapsamında 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Marketler, fırınlar ve bakkallar ise Cumartesi ve Pazar günler 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.



İçişleri Bakanlığı, yeni Koronavirüs tedbirlerinde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma saatlerine ilişkin cuma namazı düzenlemesi olacağını duyururken, cuma namazına denk gelen saatlerin kısıtlamaya dahil olmadığını açıkladı.



Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de geçen sefer alınan tedbir kararlarında olduğu gibi bu seferki kısıtlamalarda camilerin kapatılıp kapatılmayacağı. Camilerin kapatılacağına ilişkin henüz Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer resmi kurumlardan hiç bir açıklama gelmedi. Hiç bir devlet yetkilisi de camilerin kapatılmasının gündemlerinde olduğunu açıklamadı

