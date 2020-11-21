Kısıtlamalar başladı! Marketler ve berberler saat 10'da işbaşı yaptı
Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararlar kapsamında dün akşam saat 20.00’de kepenk indiren iş yerleri bu sabah saat 10'de açıldı.
GÜNDEM 21.11.2020, 11:05
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Koronavirüs kıstlamaları başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısından sonra açıkladığı kararlar İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle dün akşam 20'de başladı. Genelge kapsamında, alışveriş merkezleri, marketler, berberler, kuaförler dün saat 20.00’de kepenk indirmişti.
Saat 10'da iş yerini açan berber Ersoy Güney, “ Kısıtlamalar başladı, akşam saat 20.00’da kapattık. Bugün saat 10.00’da açtık. Akşam sokağa çıkma yasağı başlayacağı için akşam saat 19.30’da kapacağız, evimize yetişmek için. Tabi bu kapanma olunca işler yavaşladı biraz. İnşallah daha iyi olur, inşallah bu virüsü atlatır normal hayatımıza döneriz. Esnaf gerçekten zor durumda” ifadelerini kullandı.
Saat 10'da iş yerini açan berber Ersoy Güney, “ Kısıtlamalar başladı, akşam saat 20.00’da kapattık. Bugün saat 10.00’da açtık. Akşam sokağa çıkma yasağı başlayacağı için akşam saat 19.30’da kapacağız, evimize yetişmek için. Tabi bu kapanma olunca işler yavaşladı biraz. İnşallah daha iyi olur, inşallah bu virüsü atlatır normal hayatımıza döneriz. Esnaf gerçekten zor durumda” ifadelerini kullandı.
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