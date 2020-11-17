Kısıtlama bir yaş grubu için daha getirildi
Son dakika: 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 20 yaş altı için de getiriliyor..
GÜNDEM 17.11.2020, 21:14
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan vakaların ardından yeni tedbirlerin ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Son dönemde artan koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için yeni tedbir kararları açıklandı. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında; 65 yaş ve üstü için belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da getirilecek.
Daha önce çok sayıda ilde, 65 yaş ve üstü için belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı.
Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak, okullardaki eğitim yıl sonuna kadar online sürdürülecek.Alışveriş yerleri, berberler, restoranlar saat 10.00 ile 20.00 arası açık kalacak.Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak.Restoranlarda sadece paket servisi yapacak.Kıraathanelere bir süre ara verilecek.Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak.Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek.
Son dönemde artan koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için yeni tedbir kararları açıklandı. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında; 65 yaş ve üstü için belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da getirilecek.
Daha önce çok sayıda ilde, 65 yaş ve üstü için belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı.
Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak, okullardaki eğitim yıl sonuna kadar online sürdürülecek.Alışveriş yerleri, berberler, restoranlar saat 10.00 ile 20.00 arası açık kalacak.Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak.Restoranlarda sadece paket servisi yapacak.Kıraathanelere bir süre ara verilecek.Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak.Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek.
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