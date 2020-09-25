Kişisel güvenlik için kaygılandıran WhatsApp ve Telegram araştırması

Şirketlerden kullanıcılara kadar herkese zarar verebilen bu saldırıların sorumluları bazen yakalanamıyor. Dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar ne yazık ki siber suçlar konusunda endişeli.

Son dönemin popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Beta sürümünde ise Telegram video görüşme özelliği ortaya çıktı.

Darmstadt Teknik Üniversitesi ve Würzburg Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma, kullanıcıların kendisini güvende hissetmediğini ve gizlilik ihlali yüzünden mağdur olacağına inandığını ortaya koydu.

Siber güvenlik uzmanları, WhatsApp ve Telegram gibi uygulamaların bilgisayar korsanlarına kişisel bilgilerin ele geçirilmesi konusunda avantaj sağladığını söyledi.

Alınan bilgilere göre bilgisayar korsanları bir kişinin hesaplarını ele geçirmek için o kişinin telefon numarasına ve o kişiye ait olan diğer kişisel bilgilere ihtiyaç duyuyor. Hesaplarına el konan kişi saldırıya uğradığını uzun bir süre boyunca fark edemeyebiliyor.

Araştırmacılar, 33 milyon ABD vatandaşının telefon numarasını araştırdı ve bu kişilerin kişisel bilgilerini de ele geçirdi. Araştırmaya dahil edilen kişilerin yüzde 50’si herkes tarafından görülebilen bir profil fotoğrafına sahip. Bu kitlenin yüzde 90’sı ise “Hakkımda” bölümünü herkese açık bir şekilde kullanıyor.

Bu bilgiler, bilgisayar korsanlarının işini hızlandırıyor ve hatta bir kişinin bilgileri başka bir kişinin hesabını dahi saldırılara karşı savunmasız bir hâle getirebiliyor. ABD vatandaşlarının yüzde 40’ı veri ihlalinden korkuyor.

Bilgisayar korsanları başkaları adına hesaplar açabiliyor ve insanları dolandırabiliyor. Telegram cephesine geldiğimizde ise yeni bir sistem ile karşılaşıyoruz ancak bu sistem de kullanıcıların verilerini tehdit ediyor.

Zira bu güncelleme yüzünden birçok kullanıcının kişisel bilgileri açığa çıktı. Hemen hemen her sohbet uygulaması tarafından elde edilen bilgiler sunuculara aktarılıyor ve saldırganlar insanların bilgilerini ele geçirmek için bu sunuculara sızmaya çalışıyor.

WhatsApp ve Telegram ikilisinin gizlilik politikası konusunda birçok değişiklik yaptığı biliniyor. Ayrıca doğrulama kodları ve QR altyapısı gibi ekstra güvenlik önlemlerini kullanan kişiler, bunları kullanmayan kişilerden daha güvende ancak yine de bu saldırılara karşı kesin bir çözüm bulunamıyor.

