Kısa vadeli dış borç 132 milyar dolara çıktı

Toplam borç içinde kamu yüzde 22,8, Merkez Bankası yüzde 11,7 ve özel sektör de yüzde 65,5 paya sahip oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim 2020 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, Ekim’de 2019 sonuna kıyasla yüzde 7,8 artarak 132,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,7 azalışla 55,6 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,6 düşüşle 56 milyar dolara indi. Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 sonuna göre yüzde 3,3 artarak 25,9 milyar dolara çıkarken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 4,4 azalarak 85,8 milyar dolara indi.



Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 43,6’sı dolar, yüzde 29,4’ü avro, yüzde 11,4’ü TL ve yüzde 15,6’sı diğer döviz cinslerinden oluştu. Aynı dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 181 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 22,8, Merkez Bankası’nın yüzde 11,7, özel sektörün ise yüzde 65,5 paya sahip olduğu görüldü.

