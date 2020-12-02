Kısa çalışma ödeneğinde yeni dönem! Kimler, nasıl yararlanacak?

Sosyal hayatın yanı sıra ekonomi ve istihdam üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla verilen kısa çalışma ödeneğinin şartları değişti!

Kısa çalışma ödeneği başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk da yeni başvuruların dün itibariyle alınmaya başlandığını duyurdu.

Süre uzatımına ilişkin 3238 sayılı Cumhurbaşkanı kararı 1 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin olarak, 31 Aralık 2020 tarihine kadar kısa çalışma talebinde bulunulabilecek.

30 Haziran 2020 tarihinde sona eren kısa çalışma başvuru süresi uzatıldı. Böylece, daha önce kısa çalışma talebinde bulunmamış olan işyerlerine, kısa çalışma talebinde bulunma imkanı sağlandı.

Kısa çalışma başvurularının sadece e-Devlet üzerinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabileceğini bunun dışında posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru alınmayacağını duyuran Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 1 Aralık 2020 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini aktardı.

Kısa çalışma ödeneği başvuru süreleri yeniden uzatılırken Kasım ayı sosyal yardım paralarının ne zaman ödeneği de merak edilenler arasındaydı.

Açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi.

Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık’ta hesaplara yatırılacağı duyuruldu.

Ödemeler banka hesaplarına yatırılacak.

Banka hesabını E-Devlet'ten kayıt ettirmeyen vatandaşlar ise kısa çalışma ödenekleri PTT üzerinden alabilecek.

