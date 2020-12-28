Kısa Çalışma Ödeneği zammı belli oldu! İşte 2021 Kısa Çalışma Ödeneği

Asgari ücret zammı belli oldu. AGİ dahil bir çalışanın asgari ücret maaşı 2 bin 825 TL 90 kuruş olarak açıklandı. Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca çalışanın yararlandığı Kısa Çalışma Ödeneği de asgari ücret zammı sonrası değişti. 2021 Kısa Çalışma Ödeneği ne kadar oldu? sorusunun cevabı da belli oldu. Asgari ücrete gelen yüzde 21.56 zam ile birlikte, çalışmaktayken pandemi nedeniyle devletten KÇÖ alan vatandaşların alacağı zam da açıklandı.

Kısa Çalışma Ödeneği maaşa göre hesaplanıyor. İlk verilmeye başladığı günden itibaren Kısa Çalışma Ödeneği miktarı maaşın brüt hesaplamasının yüzde 60’ı kadar veriliyor.



2021 yılında en düşük kısa çalışma ödeneği olan asgari ücret üzerinden hesaplanan Kısa Çalışma Ödeneği miktarı; 2 bin 146 lira oldu.

Bu tutar sadece asgari ücret alan biri için geçerli. Diğer çalışanlar şu an aldıkları ücrete yüzde 21.56 ekleyerek hesaplama yapabilir.

Öte yandan Kısa Çalışma Ödeneği geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından süresi uzatılmıştı.

