Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı hesaplara yatıyor!

Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile 2 ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneği hesaplara yatmaya başlıyor.

Kısa çalışma ödeneği 30 Aralık 2020'ye kadar uzatılmıştı.



Koronavirüs döneminde istihdamda yaşanacak sıkıntıların önüne geçmek için ilk olarak 26 Mart tarihinde başlatılan kısa çalışma ödeneği Aralık 2020 sonunda kadar devam edecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5 Kasım'da yapılacak ödemelerin yatırılacağını duyurdu.



Kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden ve belirli şartları sağlayan kimselere İŞKUR tarafından işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor. Ekim ayı işsizlik maaşı ödemeleri de 5 Kasım'da hesaplara geçecek.



Brüt Maaş Kısa Çalışma Ödeneği

2622 TL 1561 TL

3000 TL 1786 TL

3500 TL 2084 TL

4000 TL 2382 TL

5000 TL 2977 TL

6000 TL 3573 TL

7000 TL 4168 TL

7375 TL 4380 TL

7500 TL 4380 TL

7375 TL ve üzeri kazanan herkes en fazla 4380 TL Kısa Çalışma Ödeneği alabilir.



Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği bilindiği üzere IBAN bilgilerini paylaşan vatandaşların banka hesabına yatırılacak. Bu bilgiyi paylaşmayan vatandaşlara ise PTT üzerinden ödeme yapılacak

vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.



Nakdi destek ödemesi sorgulama işlemini E-Devlet'e giriş yaparak İŞKUR-Kısa Çalışma Ödeneği Sorgulama uygulaması üzerinden kolayca yapabilirsiniz.



Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

