Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün hesaplara yatıyor!

Koronavirüs salgını nedeniyle mağdur olan binlerce kişinin faydalandığı Kısa Çalışma Ödeneği bugün itibari ile hesaplara yatırılacak.

Konuyla ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu.

Söz konusu bildiride 5 Ocak 2021 tarihinde Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşlarının hesaplara yatacağı duyurulmuştu.

IBAN numarasını bilmeyen vatandaşlara ise PTT üzerinden ödeme yapılacak.



KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Kısa Çalışma Ödeneği'nin iki ay daha uzatılarak 17 Ocak'a kadar devam edeceği kaydedilmişti.

İşsizlik maaşları da kısa çalışma ödenekleri gibi bugün hesaplara geçecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmasının ardından 2021 asgari ücret net rakamı da belli olmuştu.

Asgari ücret 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu.

Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira arttı,

En düşük işsizlik maaşı: 1.431 TL

En yüksek işsizlik maaşı 2.862 TL

