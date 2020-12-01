Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatırılacak? İşte o tarih...
Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışan ve işverenlere kolaylık sağlamak amacıyla verilen kısa çalışma ödemelerinde tarih belli oldu...
GÜNDEM 01.12.2020, 14:37
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Kısa çalışma ödeneği başvuru süreleri yeniden uzatılırken Kasım ayı sosyal yardım paralarının ne zaman ödeneği de merak edilenler arasındaydı.
Açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi.
Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık’ta hesaplara yatırılacağı duyuruldu.
Ödemeler banka hesaplarına yatıralacak.
Ancak IBAN numarası olmayan vatandaşlar ödeneklerini PTT üzerinden alacak.
Açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi.
Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık’ta hesaplara yatırılacağı duyuruldu.
Ödemeler banka hesaplarına yatıralacak.
Ancak IBAN numarası olmayan vatandaşlar ödeneklerini PTT üzerinden alacak.
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