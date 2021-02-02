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Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte o tarih...
Kısa çalışma ödeneği başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
GÜNDEM 02.02.2021, 16:09
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Salgınla mücadele sürecinde 3.5 milyon çalışana 21.7 milyar liralık destek sağlayan kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatılmıştı.
Başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Şubat'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, “Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubatta hesaplara yatırıyoruz” dedi. Selçuk, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlattı.
Başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Şubat'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, “Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubatta hesaplara yatırıyoruz” dedi. Selçuk, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlattı.
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