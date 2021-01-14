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Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? KÇÖ başvurusu nereden yapılır?
Kısa çalışma başvuru süresi 31 Ocak 2021'e, kısa çalışma ödeneği ise 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldı. Başvurular ise başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
GÜNDEM 14.01.2021, 13:54
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Pandemi süreci ile birlikte hayata geçirilen ‘’Kısa Çalışma Ödeneği’’ ödemeleri bu ayda devam edecek.
Koronavirüs salgını nedeniyle mağdur olan binlerce kişinin faydalandığı Kısa Çalışma Ödeneği 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldı.
Daha önce başvuru yapan işyerleri kısa çalışmadan yararlanan işçileri için yeni başvuru yapmayacak, uzatma kapsamında kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edecekler.
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Koronavirüs salgını nedeniyle mağdur olan binlerce kişinin faydalandığı Kısa Çalışma Ödeneği 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldı.
Daha önce başvuru yapan işyerleri kısa çalışmadan yararlanan işçileri için yeni başvuru yapmayacak, uzatma kapsamında kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edecekler.
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
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