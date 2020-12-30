Kısa Çalışma Ödeneği ne kadar? (2021)

Kısa Çalışma Ödeneği belli oldu. Farklı bir karar açıklanmaması durumunda yeni asgari ücretle birlikte kısa çalışma ödeneği alanların maaşları da artacak; özellikle de asgari ücretle evine ekmek götüren emekçilerin.



Sigortalının son 12 aylık prime esas kazancına göre hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ı kısa çalışma ödeneği olarak ödeniyor. Kısa çalışma ödeneği, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçemez.

Hatırlanacağı üzere kısa çalışma ödeneği de 2021’in şubat ayına kadar devam edecek. Buna göre yeni yılda en düşük kısa çalışma ödeneği 2.146 lira olurken, çalışan en fazla 5.366 lira ödenek alabilecek.

