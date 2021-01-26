Kısa çalışma ödeneği devam ediyor mu? Kısa çalışma ödeneği başvurusu

Kısa çalışma ödeneği ve başvuru süresiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kısa çalışma başvuru süresi 31 Ocak 2021'e kısa çalışma ödeneği ise 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldı.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.

Daha önce başvuru yapan işyerleri kısa çalışmadan yararlanan işçileri için yeni başvuru yapmayacak.

Uzatma kapsamında kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edecekler.

Kısa çalışma ödemeleri işsizlik ödeneğinden mahsup edilmeyecek.

