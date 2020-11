Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Ne zaman sona erecek?

Herhangi olası bir kaza anında hayat kurtaran, virajları güvenle almanızı sağlayan, yakıt tasarrufuna neden olan araç lastiklerinin yol koşullarına uygun olması güvenli sürüş için olmazsa olmazlardan...

Hem mal, hem de can güvenliği için hayatı öneme sahip araç lastikleri 3 yılda bir ve her 30.000 kilometrede mutlaka değiştirilmelidir.

Bununla birlikte lastiklerin yol koşullarına ve mevsime uygun lastikler olması da bir başka önemli konu.

Çünkü sürücü ve yolcuların güvenliği lastiklerin yol sürüş tutumuna bağlıdır. Bu nedenle yaz ve kış mevsimlerine geçişlerde lastik değişimi yapmak hayat kurtardığı gibi aynı zamanda aracın performansını da arttırır.

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık’ta başlayacak ve 1 Nisan 2021’e kadar devam edecek.

Kış lastiği kuralına uymayan araç sürücülerine 776 TL ceza kesilecek. Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 1 Ocak 2021 itibariyle teniden güncellenecek.

Otomobil lastikleri 3 gruba ayrılır.

Yaz, kış ve dört mevsim lastiği olarak 3 gruba ayrılan lastikler mevsim durumlarına göre ayrılmaktadır.

Hava sıcaklığı 7C ve altına düşüyorsa ya da yoğun kar yağışı yaşanıyorsa trafiğe kış lastiği ile çıkmak mecburidir.

Yaz aylarında kış lastiği kullanmak ise hem lastiğin yapısını bozar, hem de yakıt tüketiminin belirgin oranda arttırır.

Dört mevsim lastikler ise ılıman hava koşullarında dört mevsim kullanılabilen lastiklerdir.

Özellikle buzlu ve karlı yollarda araç güvenliğini maksimum seviyeye çıkartmak amacıyla geliştirilmiş kış lastikleri kauçuktan üretildiği için diğer lastikler gibi soğuktan sertleşmez. 7 C nin altında üstün yol tutuşu ve performans sergileyen kış lastiklerinin dış kısmında bulunan kılcal kanallar ve geniş desenler ise aracın yol tutuşunu ve çekiş gücünü arttırır.

Lastiklerdeki derin oluklar suyu tahliye ettiği için aracın kaymasını engeller.

Kış lastikleri karlı havaların yanısıra 7 C nin altında sulu karlı, yağmurlu, sulu çamurlu ve hatta kuru havalarda kullanılmalıdır.

Kış lastiği alırken diş derinliğinin 4 mm ve üzerinde olmasına dikkat etmelidir.

4 mm altındaki lastikler kış lastiği sınıfına girmez ve fren mesafesini arttıracağı için güvenliğinizi tehlikeye sokar.

Ekim ayından itibaren, nisan ayı sonuna kadar kış lastiğini aracınızda kullanabilirsiniz.

Özellikle karlı havalarda, ani frenin karı sertleştirerek aracı kaydıracağını unutmayın ve kış lastiğiniz olsa bile güvenli sürüş için 90 km. nin altında aracınızı kullanmaya özen gösterin.

Yaz lastikleri tüm mevsim şartlarında kullanılır. Yaz lastiklerinin üzerinde daha uzun kanallar ve kısa ve kalın bloklar bulunur.

Yağışın olmadığı yaz aylarında sağlıklı bir yol tutuşu sağlar.

Yaz lastiklerinin kauçuk yapısı, hava 7 C nin altına düştüğünde sertleşir ve lastik özelliğini kaybeder. Yaz lastiği satın alırken diş derinliği 1.6 mm. ve üzerinde olmalıdır. Ayrıca tüm lastik değişimlerinde aracın balans ayarının servislerde tekrar yapılması gerekir.

Dört mevsim lastikleri kuru ve sıcak havalarda ve çok hafif kar yağışının olduğu günlerde kullanılabilir

Diş derinliği orta seviyede olan dört mevsim lastiklerinin kullanım ömrü ise diğer lastiklere oranla daha uzundur.

"M+S" kısaltması İngilizcede "çamur ve kar" anlamına gelen "Mud + Snow" ifadesi için kullanılır.

M+S lastiği çamurlu ve karlı zeminlerde sürüşe uygun bir lastiktir. M+S lastikleri kar, buzlanma, nemli ve kaygan zeminlerde büyük önem kazanır.