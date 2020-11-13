Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?

Özellikle kış aylarında sürücülerin yollarda sıkıntı çekmemesi ve kazaların daha aza indirimesi için zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulamasının başlamasına çok az bir zaman kaldı. Bilindiği gibi, yetkili kurumlar tarafından belirtilen tarihler içerisinde trafikte zorunlu kış lastiği takmayan araçlar para cezası ödemek zorunda kalıyor.

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2020 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2021 tarihinde sona erecekken kurala uymayan araçların sürücülerine 885 TL ceza kesilecek. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği yerine geçiyor.

Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

Zorunlu kış lastiği uygulaması araç sahiplerininin yanı sıra birçok lastikçiyi de harekete geçirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle 1 Aralık'ta başlayacak olan uygulama öncesi birçok lastikçi randevulu sisteme geçti. Tamirciler, yoğunluğu ve salgının artmasını engellemek için lastiklerin 1 Aralık'tan önce değiştirilmesi gerektiğini dile getiriyor.

