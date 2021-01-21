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Kış çayı nasıl yapılır? Kış çayının faydaları ve tarifleri...

Farklı pek çok bitkinin veya taze meyvenin karışımıyla elde edilen çay türü olan kış çayı faydaları bakımından da eşsiz bir şifa deposu. İşte kış çayı tarifi ve faydaları...

GÜNDEM 21.01.2021, 13:08
Kış çayı nasıl yapılır? Kış çayının faydaları ve tarifleri...
Soğuk kış günlerinde hem ısınmak hem de bağışıklığımızı güçlendirmek için en önemli alternatiflerden biri de kış çayıdır.
Bu lezzetli içecek zencefil, zerdeçal, kuşburnu, elma kurusu, papatya, epegümeci, meyan kökü ve karanfil gibi farklı pek çok bitkinin karışımıyla demlenebilir.
İçerisindeki malzemelere göre bir çok rahatsızlığa iyi gelir.
Kış çayı soğuk algınlığına karşı korur, sindirimi destekler ve sakinleştirici etkisiyle rahat uyumayı da sağlar.
Pek çok farklı tarif türleriyle hazırlayarak damak zevkinize göre istifade edebilirsiniz.
Ancak uzmanlar bir konuda uyarıyor.
Aktarlarda satılan on ya da daha fazla bitkinin karışımıyla elde edilen kış çayları yerine kendi hazırladığınız karışımlar hem fayda hem de güvenilirlik açısından önem taşıyor.
Kış çayının faydaları kullanılan bitki ve meyvelere göre değişir.
Özellikle zencefil ya da zerdeçal ile yapılan çay bağışıklık sistemini destekler ve soğuk algınlığına karşı korunmanızı sağlayabilir.
Boğaz ağrısını iyileştirir, öksürük ve göğüs tıkanıklığını hafifletmeye yardımcı olur.
Çayınıza ekleyeceğiniz papatya ya da lavanta çiçeği sakinleştirici etkiye sahiptir, stresi ve endişeyi azaltır. Ayrıca yatmadan önce içildiğinde daha rahat uyumanızı sağlar.
Nane, papatya, meyan kökü ya da rezene eklendiğinde hazımsızlık, şişkinlik, gaz gibi sindirim sorunlarını giderebilir.Pek çok bitkinin ortak içeriği olan antioksidan özellik sayesinde bu çay hücrelere oksijen iletimini arttırır ve halsizliği önler, enerji verir.
Öncelikle çayınız için kullanacağınız bitkileri bir kapta karıştırın.
Bitkileri sakın kaynar suyla yakmayın.
Su kaynadıktan sonra 1-2 dakika kadar ılımasını bekleyin ve bitki karışımınızın üzerine dökün
5-10 dakika demlenmesini bekledikten sonra fincanınıza süzün ve afiyetle için.
Eğer “French press” ile demleyecekseniz tüm malzemeleri cam kabın içine koyun, üzerine sıcak suyu ekleyin. 3-4 dakika kadar demlenmesini bekledikten sonra metal pistonu bastırın ve çayınızı fincanınıza koyun.
Kış çayı her tür kurutulmuş bitkinin bir arada kullanılmasıyla elde edilir. Ancak birbiriyle uyumlu olmasına dikkat etmek gerekir. Kış çayı malzemeleri ise şunlardır.
Kuşburnunar çiçeğihibiskuspapatyaginsengkarahindibaanasonhatmi çiçeğiokaliptüsebegümecizencefilhavlıcantarçınkaranfilıhlamurada çayınane kış çayı bitkilerden bazılarıdır.
Bundan başka taze zencefil ve zerdeçal, elma, ya da portakal kabuğu da çayınıza lezzet katacaktır.Demledikten sonra tercihinize göre bal, pekmez ya da limon ekleyebilirsiniz.
Malzemeler:
1 tatlı kaşığı hibiskus1 tatlı kaşığı ıhlamur1 tatlı kaşığı kuşburnu1 dal adaçayı (ya da 1 tatlı kaşığı)1 adet okaliptüs yaprağıKüçük bir parça taze zencefil (soyulmuş ve ince ince kıyılmış)
Yapılışı:
Bir kabın içine koyduğunuz malzemelerin üzerine kaynatıp 1-2 dakika ılıttığınız suyu ekleyin. 4-5 dakika kadar demlenmesini bekleyin. Fincanınıza süzün. Dilerseniz bal ve limon da ekleyebilirsiniz.
Malzemeler:
2 yaprak narçiçeği1 dal adaçayı1 tatlı kaşığı ıhlamurKüçük bir parça taze zencefil
Yapılışı:
Bu çayı da “geleneksel kış çayı” tarifinde anlattığımız şekilde demleyebilirsiniz.
KAYNAR KIŞ ÇAYI TARİFİ
Bu çay geleneksel bir Anadolu kış içeceğidir. Lohusa anneler için pişirilen bu mis kokulu çayın aynı zamanda bağışıklığı güçlendirici etkisi de vardır.
Malzemeler:
1 yemek kaşığı yenibahar tohumuCeviz büyüklüğünde kök havlıcanKüçük bir parça taze zencefil ve zerdeçal2 adet çubuk tarçın1 yemek kaşığı karanfil2 adet kakule1,5 litre su
Yapılışı:
Bütün malzemeleri 1,5 litre su ile 5 dakika kadar kaynatın. Tüm malzemeyi süzdükten sonra fincanlara bölüştürebilirsiniz. Dilerseniz bal ya da pekmezle de tatlandırabilirsiniz.
Öncelikle aktarlarda satılan ve çok fazla bitkinin karışımıyla elde edilen kış çaylarını tercih etmeyin.
Bu bitkilerin oranı ve ne koşullarda hazırlandığını bilmek zor.
Eğer kronik bir hastalığınız ya da alerjiniz varsa bazı bitkileri tüketmemeniz gerekebilir.
Bitkileri fazla karıştırmadan tüketmek sizin için daha güvenli olabilir. Mutlaka öncesinde doktorunuza danışın.
Eğer kış çayını düzenli olarak tüketiyorsanız ve kabızlık ya da mide rahatsızlıkları yaşamaya başladıysanız, ya çayınızın içeriğini değiştirin ya da içmeyi bırakın.
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