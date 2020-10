Kış aylarında cildi koruyan besinler

Kış ayları ile birlikte gelen soğuk, rüzgar, düşük sıcaklık ve düşük nem dudaklarda ve vücudun diğer bölgelerinde hasara neden olabilir.

Tüm bu olumsuzluklar ciltte kurumalara, cildin donuk görünmesine, dudaklarda çatlamaya, kaşıntı ve deride tahrişe neden olabilir. Cildi canlı ve sağlıklı tutmak için rutin olarak yapacağınız uygun bir cilt bakımının yanı sıra ne yediğinize de dikkat etmeniz gerekiyor.

Uygulayacağınız sağlıklı bir diyet ile birlikte cilt kuruluğunu önleyebilir ve kırışıklıkları geciktirebilirsiniz.



İşte kış aylarında cildinizi korumaya yardımcı olacak en etkili besinler;



Kış aylarında cilt daha fazla kuruma eğilimindedir. Zeytinyağı özellikle kuru ciltler için oldukça faydalıdır.



Greyfurt içeriğindeki C vitamini ve antioksidan sayesinde cildi serbest radikallere karşı korumaktadır. Ayrıca cildi pürüzsüzleştiren likopen adlı bir madde de içermektedir.



Avokado kuru cildi yumuşatmada oldukça etkilidir.

Avokado aynı zamanda ciltteki ince çizgileri ve kırışıklıkların da görünümünü azaltarak genç bir görünüm sağlamaktadır.



Havuç içerdiği A vitamini sayesinde kış günlerinde cildinizi daha canlı ve parlak tutacaktır. Havuç içerdiği antioksidan ve pigmentasyonlar sayesinde de kırışıklıkları ve yaşlanmayı önlemektedir.



Brokoli cildimize sağlık katan bir başka sebzedir. A ve C vitaminleri bakımından zengindir. C vitamini cildi sağlıklı tutmak için gerekli olan kollajen üretimini artırırken, A vitamini ise cilt hücre zarlarını koruyarak güneş maruziyeti nedeniyle oluşacak problemleri azaltmaktadır.

Ayrıca B vitaminleri açısından da zengin olan brokoli, ciltteki kuruluğu, pul pul dökülmeleri ve soğuk kış günlerindeki cilt sorunlarını önlemektedir.

Cildinize doğal bir parlaklık kazandırmak için sık sık brokoli yiyin. Brokoliden faydalanmak için fırında ya da kızartılmış şekilde yiyebilirsiniz.



Badem özellikle soğuk ve kuru kış günlerinde cildiniz için mucizeler yaratan antioksidanlar içerir. Ayrıca bademde bulunan E vitaminleri cildi besleyerek cildi zararlı UV ışınlarına karşı da korumaktadır.

Badem aynı zamanda kırışıklıkları, ince çizgileri ve yaşlanma belirtilerini azaltmaya yarayan anti-aging özellikleri de içermektedir.



Sağlıklı bir cilt için ıspanağın faydaları göz ardı edilemez.

Ispanak içerdiği yüksek oranda A vitamini sayesinde cildinizi sağlıklı tutar ve cilt tonunu iyileştirir. Ayrıca antioksidan ve C vitamini açısından da zengin olan ıspanak cilt hücrelerini onararak cildi güzel bir görünüme kavuşturur.

Ispanak aynı zamanda mükemmel bir demir kaynağıdır. Demir eksikliği bulunanların cildi soluk olabilir. Bununla birlikte ıspanakta cildi güneş hasarına karşı koruyan lutein de bulunmaktadır.



Yeşil çay ciltteki kuruluğu ve pul pul dökülmeleri önlemede etkilidir. Ayrıca içerdiği polifenoller sayesinde erken yaşlanma belirtileri, kırışıklık, yaşlılık lekeleri ve sarkmayı da önlemektedir.



Kış aylarında daha parlak bir cilde sahip olmak için bol bol balık yiyin. Balık, özellikle somon balığı omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Bu sayede kışları cildin nemini koruyarak rüzgarın zararını en aza indirmektedir.

Ayrıca somon içerdiği selenyum sayesinde cildi zararlı UV ışınlarına karşı da korumaktadır. Somonda bulunan çinko da hücrelerin deri üretimini uyarmaktadır.

Haftalık 2 porsiyon somon yiyebilirsiniz. Somunu kızarmış yiyebileceğiniz gibi ızgara ya da fırında da tüketerek daha parlak ve pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz.



Bitter çikolata en az %70 oranında kakao içerdiği için cilt açısından oldukça faydalıdır. Bu çikolatadan yiyerek cildinizi kış mevsiminin sert şartlarında koruyabilirsiniz.

Bitter çikolata içerdiği flavonoller sayesinde cildi zararlı UV ışınlarına ve serbest radikallere karşı korumaktadır. Ayrıca cildi esnek ve yumuşak tutarak kan akışını artırmaya yarayan antioksidanlar da içermektedir.