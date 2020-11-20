Kış aylarına girdik! Doğalgazda fatura ve ısıda nasıl tasarruf edilir

TİM Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Mürsel Kamçı, doğalgaz faturalarında tasarruf etme ile ısıyı verimli kullanma konusunda önemli uyarıda bulundu.

"Verimli bir ısıya ulaşabilmek için kombilerimizin önünü ve üzerini boş bırakmamız gerekir" Mürsel Kamçı, şu ifadeleri kullandı:

"Peteklerin önünü ya da üstünü kapattığımız zaman gerekli ısı sirkülasyonu gerçekleşmez. Yapılan bu hata ısı verimliliğini düşürür. Isı sirkülasyonunun gerçekleşmediği her yerde ısı kaybı yaşanır. Dolayısıyla bu durum odamızın ısınmamasına sebep olur. Kombimizin verimsiz çalışması yüksek fatura gelmesine sebep olurken, normalinden fazla ödeme yapmamıza rağmen ısınamamıza yol açar."

