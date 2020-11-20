Kış aylarına girdik! Doğalgazda fatura ve ısıda nasıl tasarruf edilir
TİM Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Mürsel Kamçı, kış aylarına girdiğimiz bugünlerde doğalgazda ısı kaybına neden olan yöntem hakkında önemli açıklamada bulundu.
GÜNDEM 20.11.2020, 01:21
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TİM Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Mürsel Kamçı, doğalgaz faturalarında tasarruf etme ile ısıyı verimli kullanma konusunda önemli uyarıda bulundu.
"Verimli bir ısıya ulaşabilmek için kombilerimizin önünü ve üzerini boş bırakmamız gerekir" Mürsel Kamçı, şu ifadeleri kullandı:
"Peteklerin önünü ya da üstünü kapattığımız zaman gerekli ısı sirkülasyonu gerçekleşmez. Yapılan bu hata ısı verimliliğini düşürür. Isı sirkülasyonunun gerçekleşmediği her yerde ısı kaybı yaşanır. Dolayısıyla bu durum odamızın ısınmamasına sebep olur. Kombimizin verimsiz çalışması yüksek fatura gelmesine sebep olurken, normalinden fazla ödeme yapmamıza rağmen ısınamamıza yol açar."
"Verimli bir ısıya ulaşabilmek için kombilerimizin önünü ve üzerini boş bırakmamız gerekir" Mürsel Kamçı, şu ifadeleri kullandı:
"Peteklerin önünü ya da üstünü kapattığımız zaman gerekli ısı sirkülasyonu gerçekleşmez. Yapılan bu hata ısı verimliliğini düşürür. Isı sirkülasyonunun gerçekleşmediği her yerde ısı kaybı yaşanır. Dolayısıyla bu durum odamızın ısınmamasına sebep olur. Kombimizin verimsiz çalışması yüksek fatura gelmesine sebep olurken, normalinden fazla ödeme yapmamıza rağmen ısınamamıza yol açar."
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