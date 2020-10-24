Kırmızı Oda Garip karakteri: Celil Nalçakan kimdir?

Senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından kaleme alınan Kırmızı Oda dizisine bu hafta Poyraz Karayel: Küresel Sermaye dizisinden de tanınan oyuncu Celil Nalçakan dâhil oldu. Kırmızı Oda'da Garip karakterini canlandıran Celil Nalçakan hakkında bilgiler Kırmızı Oda Garip kimdir?, Celil Nalçakan kimdir, kaç yaşında? Biyografi içeriğinde...

TV8 televizyonunda ekranlara gelen Kırmızı Oda dizisi ilgiyle izleniyor. Kırmızı Oda, yapımcılığını OGM Pictures’ın yaptığı Cem Karcı yönetmenliğinde her Cuma akşamı saat 20.00’da ekrana geliyor. Dizide farklı konuk oyuncularla gerçek hayat hikâyeleri yansıtılıyor.

Celil Nalçakan 23 Ekim 2020 Kırmızı Oda 8. bölümünde Garip karakterini oynadı. Kırmızı Oda Garip karakteri hakkında bilgileri içeriğimizden okuyabilirsiniz.



Garip (Celil Nalçakan) karakterinin hikâyesinin ele alındığı Kırmızı Oda 8. bölüm özeti şöyle: Hayatı değişen Salih (Canberk Gültekin) bu kez Doktor Hanım’ın karşısına çok farklı bir halde çıkıyor ve arkadaşı Garip’i (Celil Nalçakan) kliniğe getiriyor. Doktor Hanım, tutkunu olduğu genç kadın tarafından terk edilen Garip’i bir çılgınlık yapmaması için ikna etmeye çalışıyor. Küçük Osman annesinin ölümünü kabullenirken; Doktor Piraye, Akif’in (Deniz Hamzaoğlu) kontrol arzusunun ailevi çatışmalardan kaynaklandığını tespit ediyor. Alya (Melisa Sözen) ise ailesindeki değişimi ve anne babasıyla geçirdiği İstanbul günlerini anlatıyor.



Kırmızı Oda’nın Garip’i ve Poyraz Karayel: Küresel Sermaye’nin Zülfikar'ı Celil Nalçakan, 10 Haziran 1978 günü Sivas'ta, öğretmen bir anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Kendisinden 17 yaş küçük bir kız kardeşi olan Celil Nalçakan, kiseyi bitirdikten sonra Cumhuriyet Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği bölümüne girdi. Ancak 7 yıldan sonra okulu bıraktı ve Sivas Devlet Tiyatrosu'na girdi. Sonra Balıkesir Üniversitesi'nde turizm otel işletmeciliği okumaya başladı ancak orada da tiyatroya devam etti. Türvak'ın sınavını kazandı ve İstanbul'a yerleşerek burada oyunculuk okumaya başladı. 2006 yılında Sıla dizisi ile televizyondaki oyunculuk kariyerine başladı. Daha sonra Kış Masalı ve Hanımın Çiftliği dizilerinde oynadı, ancak Bitmeyen Şarkı adlı dizideki rolü ile tanındı. Daha sonra İntikam adlı dizide oynamış, fakat bu diziden ayrılmıştır. Oyuncu Algı Eke ile birlikte netd.com'da Şişenin Dibi adında bir program yapmış, son olarak Zülfikar karakterini oynadığı Poyraz Karayel: Küresel Sermaye dizisi ile epey üne kavuşmuştur. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Celil Nalçakan, edebiyat dergilerinde yazıyor.

